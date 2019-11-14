В России уничтожили 600 тонн «химозных» и испорченных овощей и фруктов

Почти 600 тонн овощей и фруктов уничтожил Роспотребнадзор к октябрю 2019 года, сообщает 14 ноября ведомство.

Как рассказали в федеральной службе, на безопасность за 9 месяцев исследовали более 92 тысяч проб плодоовощной продукции. «Химию» нашли менее чем в 1% случаев, причем в импортных овощах и фруктах ее было чуть больше, чем в отечественных. В основном лишние «ингредиенты» содержались в арбузах и дынях.

«Наиболее высокой была доля проб бахчевых культур, не соответствующих нормативам (5,92%, в том числе импортной продукции — 8,64%)», – отметили в Роспотребнадзоре.

«Палочку» анализы обнаружили в 3,99% проб, причем на этот раз, напротив, благополучнее выглядела зарубежная продукция (1,33% плохих проб против 3,06%).





С магазинных полок изъяли и уничтожили 596 тонн плодоовощной продукции.