Команда из СПбГУ взяла золото на международном конкурсе по инвестарбитражу. В финале представляли государство, блокирующее соцсети

Студенты юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета обошли соперников с четырёх континентов и выиграли конкурс по праву прямых иностранных инвестиций, который в этот раз прошёл в Майами.

Как сообщается на сайте Foreign Direct Investment International Arbitration Moot, https://www.fdimoot.org/ конкурс проводился в несколько этапов, финал состоялся 11 ноября. За звание лучших боролись больше 60 команд из Великобритании, Германии, США, Кении, Уругвая, Канады, Украины и других стран с четырёх континентов. Россию кроме СПбГУ представляли МГИМО, РГУП, РУДН и прошлогодний чемпион МГУ.

Соревнование проходит в формате игрового судебного процесса. Фабулой конкурсного кейса этого года стала блокировка иностранных социальных сетей за распространение незаконного контента. В финале петербургские студенты представляли позицию ответчика-государства, который, руководствуясь законом, отправил в бан иностранные соцсети.





Интересы инвесторов представляли студенты МГИМО, их команда заняла второе место. На третьем оказались представители Юридической школы Сингапурского университета менеджмента.

FDI Moot проходит с 2008 года, команда СПбГУ принимает в нём участие с самого основания. В этом году представители вуза взяли золото впервые. Кроме общекомандной победы, личных наград удостоились Наталья Ковалькова, которую включили в число почётных адвокатов, и Ника Вартанова, которую признали лучшим адвокатом финала.