Эффектный выезд на встречку на Обводном попал на видео. Досталось и едущим, и стоящим

Массовое ДТП случилось 14 ноября около 8:30 на Обводном канале, перед пересечением с Бронницкой улицей. Его зафиксировал видеорегистратор очевидца. Встречные машины спасла реакция водителей.

По словам очевидцев, повреждены четыре автомобиля. «Лада» изначально въехала в попутную «Ауди», от неё на встречную полосу, а затем ушла в свою полосу, где задела две машины, в том числе припаркованную, рассказывает Влада, выложившая видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Павел, по его словам, как раз ехал по встречной полосе. «На встречке все целы. Белая автомашина и я сумели чудом уйти от удара. Пострадали три автомобиля: «Ауди», в которую изначально прилетел водитель 14-ой, и потом «Мерседес» и «Тойота». Все живы и целы. Водитель 14-ой отделался сильным испугом, был пристегнут. Сказал, что торопился на работу», – пишет Павел.





Точные обстоятельства ДТП выясняются.