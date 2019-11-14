Стабильность в образовании. Путину хотят разрешить продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ без ограничений

Депутаты Госдумы рассмотрят поправку, позволяющую президенту бесконечно продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ. Как пишет 14 ноября ТАСС, комитет нижней палаты парламента по образованию и науке рекомендовал во втором чтении одобрить соответствующие изменения в законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся.

Напомним, предельный возраст ректоров, согласно статье 332 Трудового кодекса РФ, — 65 лет. После этого, по закону, президент может дважды продлить полномочия руководителя учебного заведения на пять лет. Поправка снимает ограничение в два срока.

Отметим, в 2014-м Путин оставил ректором МГУ Виктора Садовничего еще на пять лет — этот срок должен был стать для него последним. У ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева есть еще пять лет до достижения предельного возраста. Его полномочия истекают в декабре 2019-го.



