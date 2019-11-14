Больше половины петербуржцев принципиально не хотят заниматься ростовщичеством и продавать алкоголь

Петербуржцы не готовы работать в сетевом маркетинге, заниматься алкогольным бизнесом, а также трудиться в микрозаймовых организациях. При этом почти половина горожан готовы поступиться принципами, если предложат хорошую оплату.

«45% горожан признались, что готовы переступить через свои принципы, если им предложат высокую заработную плату. Но больше половины петербуржцев будут неприступны несмотря ни на что», – свидетельствуют данные опроса 860 горожан, которые 14 ноября представил портал «Зарплата.ру».

Большинство респондентов – 86% – утверждают, что откажутся от работы, если деятельность компании не соответствует их жизненным принципам. Как показал опрос, моральный фильтр горожан не прошли микрофинансовые и кредитные организации (67%), игорный бизнес (57%), сетевой маркетинг (54%).

Против табачной сферы выступили 30 процентов опрошенных, против алкогольной – 26 процентов респондентов, еще 28 процентов не готовы связываться с политикой.





А вот 12% жителей Петербурга рассказали, что могут работать в любой сфере, внутренних ограничений нет.