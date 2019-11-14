Стрельба в колледже Благовещенска: третье уголовное дело и первый задержанный

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело по факту стрельбы в благовещенском колледже строительства и ЖКХ, которую устроил 19-летний студент, убивший одного человека и ранивший троих. Стало известно о первом задержанном.

Работникам колледжа вменяют статью УК о халатности, сообщает 14 ноября РИА Новости со ссылкой на СК.

Сотрудник охранявшего учебное заведение частного охранного предприятия задержан, добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что у него не было необходимого разрешения, а стрелок пронес ружье в рюкзаке, зарядил его в туалете и отправился в аудиторию. По факту случившегося также возбуждены уголовные дела о необеспечении надлежащей охраны, а также об убийстве из хулиганских побуждений.

Трое пострадавших прооперированы, находятся в реанимации.



