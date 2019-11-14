Происшествия
Стрельба в колледже Благовещенска: третье уголовное дело и первый задержанный
Следственный комитет возбудил третье уголовное дело по факту стрельбы в благовещенском колледже строительства и ЖКХ, которую устроил 19-летний студент, убивший одного человека и ранивший троих. Стало известно о первом задержанном.
Работникам колледжа вменяют статью УК о халатности, сообщает 14 ноября РИА Новости со ссылкой на СК.
Сотрудник охранявшего учебное заведение частного охранного предприятия задержан, добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что у него не было необходимого разрешения, а стрелок пронес ружье в рюкзаке, зарядил его в туалете и отправился в аудиторию. По факту случившегося также возбуждены уголовные дела о необеспечении надлежащей охраны, а также об убийстве из хулиганских побуждений.
Трое пострадавших прооперированы, находятся в реанимации.
Справка:
Студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из охотничьего ружья по учащимся, убив одного и ранив троих. Нападавшего в ходе перестрелки вынудили отступить полицейские. Позже его нашли мертвым в аудитории.
По информации местных СМИ, трое пострадавших прооперированы. 20-летний раненый студент находится в реанимации Городской клинической больницы города, двое 17-летних — в реанимации Детской клинической больницы.