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Происшествия
14.11.2019 13:18
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Петербургского коммерсанта подозревают в хищении миллионов банка «Таврический». 17 кредитов не собирались возвращать

Подозреваемый в хищении миллионов у банка «Таврический» задержан в Петербурге. Еще до санации кредитного учреждения его фирма получила 17 заведомо невозвратных займов на общую сумму не менее 129 млн рублей. 

Как стало известно «Фонтанке», 13 ноября экономическая полиция и контрразведка пришли к исполнительному директору ООО «Альянс» Вячеславу Шишлову. В восемь утра его задержали в квартире на проспекте Королева. 58-летнему топ-менеджеру фирмы, зарегистрированной в Янино, предъявили взятые в 2012-2014 годы кредиты у банка «Таврический». Следствие полагает, что, заключая 17 договоров на сумму не менее 129 млн рублей, коммерсант уже заведомо знал, что возвращать средства не будет. Деньгами, как часто говорят языком криминальных хроник, «распорядился по собственному усмотрению».   

В похищении участвовали и другие люди, которые обозначены в материалах как неустановленные лица. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено 17 апреля 2019 года.

Шишлов задержан на двое суток. 


В картотеке арбитража можно найти сведения о длящемся уже 4 года процессе, в рамках которого «Таврический» требует признать янинский «Альянс» банкротом. 

В 2017 году экс-руководство банка «Таврический» было признано виновным в мошенническом хищении 6 млн долларов у банка. Председатель правления банка Сергей Сомов и член правления Дмитрий Гаркуша получили реальные сроки лишения свободы, а с ними — и «водочный император» Александр Сабадаш, который поучаствовал в схеме. 

Кредитное учреждение подверглось санации. Вмененное Шишлову мошенническое хищение денег было совершено еще до санации.  

 

 

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