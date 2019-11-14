«Облегчит поиск стадиона на карте». Медведев подтвердил, что «Зенит» готов компенсировать часть расходов на переименование «Новокрестовской»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал «Фонтанке» информацию о готовности оплатить расходы на переименование станции метро «Новокрестовская».

«Информация о том, что ФК «Зенит» готов компенсировать часть расходов на переименование станции метро в западной части Крестовского острова в «Зенит», полностью соответствует действительности, – подчеркнул Медведев. – Подобная инициатива требует определенных средств, и, конечно, клуб готов взять на себя расходы на необходимые процедуры, переименование станции кажется нам логичным и важным шагом. Надеемся, горожане поддержат эту идею и в рамках открытого голосования на официальном ресурсе правительства города отдадут свой голос, тем более что высказать свое мнение могут не только граждане Санкт-Петербурга, но и болельщики из других городов России. Станция метро «Зенит» сразу же создаст нужные ассоциации у пассажиров метро, что существенно облегчит поиск стадиона на карте. Особенно это касается иностранных туристов и болельщиков, которые испытывали определенные трудности с нынешним наименованием станции метро «Новокрестовская», которое очень похоже на «Крестовский остров».

Напомним, что на минувшей неделе на сайте городского правительства появился опрос о целесообразности переименования «Новокрестовской» в «Зенит». Мнения горожан будут собирать до 21 ноября.



