Коммунальщики снова уничтожили Умку, но не тронули граффити, посвящённое Олегу Соколову и рукам Анастасии Ещенко

Коммунальщики снова расправились с Умкой в Адмиралтейском районе Петербурга. Инсталляция на набережной канала Грибоедова, 80, не смогла дожить и до полудня 14 ноября, отчасти потому, что в этот раз рабочим не нужно было ничего смывать и закрашивать.

Напомним, ещё утром подмыв на набережной украшал белый медвежонок из советского мультика с большим флагом и надписью «медведи не тонут». Ранее Умка задавался вопросом: «А наше солнце тоже акула проглотила?»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Тем временем третий день в том же Адмиралтейском районе остаются нетронутыми более семи граффити, посвящённых убийству Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым. Изображения отрубленных рук и надписи «зона утилизации тел», по словам фотографа «Фонтанки», красуются на набережной реки Мойки, в местах спуска к воде. Примечательно, что в том месте, где историк предположительно поскользнулся и начал тонуть с руками своей возлюбленной в рюкзаке, рисунков нет.





«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу Адмиралтейского района. На момент публикации материала ответ получен не был.