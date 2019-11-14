Две смерти после родов в центре Алмазова. Потерявший жену и дочь петербуржец видит вину врачей

Родившая в центре Алмазова петербурженка скончалась спустя две недели после появления на свет ребёнка. Ещё через два дня, уже дома, умер и младенец. Отец семейства считает, что причиной трагедии могли стать некорректные действия врачей.

Как рассказал «Фонтанке» супруг погибшей Антон Широкий 15 ноября, после родов в центре Алмазова у женщины возникли осложнения, её из дома сначала забрали в Боткинскую больницу, затем в Мариинскую. В последней она скончалась 11 ноября.

По данным источников нашего издания, в Мариинскую больницу 21-летнюю пациентку доставили в очень тяжёлом состоянии, её прооперировали. Смерть наступила после хирургического вмешательства.

«Если нет инфекции, что ей делать в инфекционной больнице? Она была осмотрена в приёмном покое и после осмотра её абсолютно адекватно перевели в Мариинскую больницу. Перевозили её специальным транспортом, который её забрал», — рассказал нашему изданию главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев.





По словам Широкого, судмедэкспертиза выяснила, что во время кесарева сечения в центре Алмазова могло произойти заражение инфекцией. «Фонтанка» направила запрос в медицинское учреждение, но там отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на «персональные данные».

Накануне в квартире на Обводном канале умерла и новорожденная девочка. Признаков насильственной смерти на теле младенца не зафиксировали.

В Следственном комитете Петербурга начали проверку.