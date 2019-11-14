Происшествия
«ГАЗель» размотало по всей дороге». Массовое ДТП собрало пробку на КАД
На кольцевой автодороге Петербурга движение днем 14 ноября затруднила массовая авария. Для проезда остались две полосы.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 106-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Пискарёвский проспект, столкнулись несколько машин, и как минимум три – легковая Subaru, минивэн и микроавтобус «ГАЗель» – получили значительные повреждения.
«Чел на минивэне доигрался в шашки, «ГАЗель» размотало по всей дороге», – пишет участник группы Максим.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись, по предварительным данным, пять автомобилей. Пострадавших в аварии нет.
Из-за ДТП свободными для движения остались только вторая и третья полосы. В настоящее время затор тянется примерно на 900 метров, но постепенно движение восстанавливается, отметили в дорожном управлении.