«ГАЗель» размотало по всей дороге». Массовое ДТП собрало пробку на КАД

На кольцевой автодороге Петербурга движение днем 14 ноября затруднила массовая авария. Для проезда остались две полосы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 106-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Пискарёвский проспект, столкнулись несколько машин, и как минимум три – легковая Subaru, минивэн и микроавтобус «ГАЗель» – получили значительные повреждения.

«Чел на минивэне доигрался в шашки, «ГАЗель» размотало по всей дороге», – пишет участник группы Максим.





Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись, по предварительным данным, пять автомобилей. Пострадавших в аварии нет.

Из-за ДТП свободными для движения остались только вторая и третья полосы. В настоящее время затор тянется примерно на 900 метров, но постепенно движение восстанавливается, отметили в дорожном управлении.