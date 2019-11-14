«Подобное происходит не впервые». Дмитрий Медведев прокомментировал трагедию в Благовещенске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой «тщательно проанализировать ситуацию в Амурской области и в благовещенском колледже, где студент открыл стрельбу по сверстникам». Как пишет РИА Новости, свое заявление премьер сделал на заседании кабмина 14 ноября.

«Не могу не упомянуть об одном трагическом происшествии, которое произошло в колледже в Амурской области. К сожалению, это не первый раз. И несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия происходят. Понятно, что акценты все расставит следствие, определит и меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности», – заявил Медведев.

Напомним, ранее в СК сообщили, что студент пронес ружье в рюкзаке мимо охранника, у которого не было разрешения.



