СК: Студент благовещенского колледжа пронёс ружьё в рюкзаке мимо охранника, у которого не было разрешения

Стрельба в благовещенском колледже строительства и ЖКХ обрастает уголовными делами и новыми подробностями, которые сообщили в Следственном комитете 14 ноября. Студент пронес ружье в рюкзаке мимо охранника, у которого не было разрешения. На оружие могли бы среагировать рамки металлодетектора, но их, как стало известно ранее, в корпусе не оказалось.

«Установлено, что студент четвертого курса 2000 года рождения пронес мимо охраны за спиной в рюкзаке ружье, зарядил его в туалете», – сообщил РИА Новости руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский

Как уточнили агентству в Росгвардии, у охранника учебного заведения не оказалось нужного разрешения.

По факту стрельбы возбуждено второе уголовное дело о необеспечении надлежащей охраны. Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.





«Разберемся с ЧОПом и с должностными лицами, которые не обеспечили должный контроль за безопасностью в учебном заведении», – добавил Белянский.

Ранее СК опубликовал видео аудитории, в которой произошла стрельба.