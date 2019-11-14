Происшествия
СК: Студент благовещенского колледжа пронёс ружьё в рюкзаке мимо охранника, у которого не было разрешения
Стрельба в благовещенском колледже строительства и ЖКХ обрастает уголовными делами и новыми подробностями, которые сообщили в Следственном комитете 14 ноября. Студент пронес ружье в рюкзаке мимо охранника, у которого не было разрешения. На оружие могли бы среагировать рамки металлодетектора, но их, как стало известно ранее, в корпусе не оказалось.
«Установлено, что студент четвертого курса 2000 года рождения пронес мимо охраны за спиной в рюкзаке ружье, зарядил его в туалете», – сообщил РИА Новости руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский
Как уточнили агентству в Росгвардии, у охранника учебного заведения не оказалось нужного разрешения.
По факту стрельбы возбуждено второе уголовное дело о необеспечении надлежащей охраны. Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.
«Разберемся с ЧОПом и с должностными лицами, которые не обеспечили должный контроль за безопасностью в учебном заведении», – добавил Белянский.
Ранее СК опубликовал видео аудитории, в которой произошла стрельба.
Справка:
Студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из охотничьего ружья по учащимся, убив одного и ранив троих. Нападавшего в ходе перестрелки вынудили отступить полицейские. Позже его нашли мертвым в аудитории.
По информации местных СМИ, трое пострадавших прооперированы. 20-летний раненый студент находится в реанимации Городской клинической больницы города, двое 17-летних — в реанимации Детской клинической больницы.