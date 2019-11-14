Setl Group сдал 8 корпус ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl Group сдал 8 корпус жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Дом расположен в глубине квартала по адресу ул. Летчика Лихолетова, д. 14, к. 2-4. Под корпусом находится современный подземный паркинг площадью более 10 тыс. кв. метров.

Отделка фасадов нового дома выполнена в технике градиента – от темно-шоколадного цоколя к бежевым, оранжевым, кирпичным и теплым виноградным тонам. Благодаря сплошному остеклению лоджий в квартирах будет много солнечного света и воздуха.

Setl City

Чтобы в новом доме было комфортно жить и автомобилистам, и тем, кто передвигается на велосипеде, и семьям с детьми, Setl Group поделил двор дома на два участка. На одном из них оформлена зона открытой парковки, а другая часть двора полностью закрыта для машин и безопасна для прогулок.

На закрытой от автомобилей территории холдинг благоустроил яркую детскую и спортивную площадку. Есть здесь и парковые диваны, где можно отдохнуть, и детские городки, качели разных видов, песочные дворики, карусели, детский спортивный комплекс, ящик для игрушек, сетка для лазания. А для спортсменов установлены тренажеры, турник, гимнастическая скамья и теннисный стол.

Setl City

Во дворе 8 корпуса Setl Group уже посадил кизильник, кусты сирени, липы, шаровидные клены и остролистные клены сорта Faassen’s Black с удивительно красивой листвой. При распускании листья такого клена ярко-красные, но постепенно верхняя сторона становится темно-пурпурной, почти черной, а нижняя – красно-зеленой.

С внешней стороны фасада, обращенной в сторону пр. Буденного, спроектированы коммерческие помещения площадью 2,33 тыс. кв. м. В них будут открыты уютные кафе, пекарни и продуктовые магазины.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»