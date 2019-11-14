Ортодоксальное решение. Суд закрыл бар Ortodox на улице Рубинштейна за нарушение санитарных норм

Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил на 45 суток деятельность ООО «Рубин», управляющего баром Ortodox в доме 2/45 на улице Рубинштейна. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила общественная организация «Граждане улицы Рубинштейна».

Как следует из материалов суда, решение было принято еще 8 ноября. Как следует из материалов проверок Роспотребнадзора, ведомство уличило Ortodox в разгрузках продукции со стороны двора жилого дома, а также несоответствии требованиям санитарных норм вентиляции и канализации.

По данным СПАРК, ООО «Рубин» принадлежит Дмитрию Суворову. Получить комментарий от предпринимателя на момент публикации не удалось.

Ранее на этой неделе на улице Рубинштейна прекратил работу бар «Винный шкаф». Суд также выносил решение о его закрытии из-за нарушения санитарных норм. Но, по словам его владельцев, подлинной причиной ухода с ресторанной магистрали стало повышение арендной ставки.

С начала этого года на улице Рубинштейна прекратили работу такие заведения как Varvara, «Скобари», «Китайская квартира Брюса Ли».



