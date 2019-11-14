Северный участок ЗСД целиком закроют в ночь на 15 ноября в обоих направлениях

Западный скоростной диаметр будет недоступен от КАД до «Скандинавии» в ночь на 15 ноября. Монтаж конструкций остановит движение на четыре часа.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы», движение на Северном участке ЗСД в обоих направлениях будет закрыто с 01:00 до 05:00 ночью 15 ноября.

Закрытие связано с монтажом металлоконструкции для маршрутных указателей на Северном участке.

При движении с севера на юг закрыты въезды на ЗСД с Е-18 «Скандинавия», Зеленогорского шоссе со стороны Сестрорецка и Солнечного, с Нового шоссе.





«Въезд на ЗСД с Кольцевой автодороги в южном направлении открыт», – уточнили в МСС.

При движении с юга на север будут закрыты въезд с КАД, съезды с ЗСД на Новое шоссе, Е-18 «Скандинавия» и Зеленогорское шоссе. Движение по основному ходу при движении с юга возможно только до развязки ЗСД с КАД.

Въезд на ЗСД с Кольцевой дороги со стороны Левашовского и Выборгского шоссе в сторону Богатырского проспекта останется доступным. Возможен также съезд на КАД при движении со стороны Богатырского.