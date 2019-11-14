Ледяной дождь: в Архангельске водители показывают фокусы, в Северодвинске по дорогам катаются на коньках

В Архангельске коммунальные службы не успели справиться с последствиями снегопада, как погода подкинула новое испытание – ледяной дождь. Утром 14 ноября в городе покрылись ледяной коркой улицы, деревья и машины. Из-за сложных погодных условий задерживают авиарейсы – в том числе в Петербург.

Администрация Архангельска утром четверга, 14 ноября, призвала водителей и пешеходов к осторожности и соблюдению ПДД и скоростного режима – на дорогах гололед. «Дорога как стекло! На трассе 40-50 км/ч и кидает...» – делятся автомобилисты в соцсетях.





Как сообщают в группе «АО «Плесецкое дорожное управление», в половине одиннадцатого часа вечера 13 ноября в городе начался ледяной дождь, который продолжился и утром, так что дорожникам придется не только убирать снег, но и бороться со льдом, сковавшим дороги и тротуары.

«В настоящий момент ледяной дождь продолжается, так что работы по ликвидации гололёда и скользкости будут вестись и в дневное время», – говорится в сообщении.

Автомобилистов, впрочем, первые препятствия поджидают еще до того, как они успеют завести машину. Сначала в автомобиль нужно попасть, пробившись через корку льда.

А некоторые наблюдают эту картину уже изнутри, и даже показывают фокусы: «Открываем окно, а тонировка остается!»

Несладко и пешеходам: льдом покрыты тротуары и, что еще опаснее, лестницы. Один из местных жителей рассказал 29.RU, что попытка спуститься с крыльца закончилась для него поездкой не на работу, а в травмпункт. По его словам, этим утром туда людей привозили даже на скорой.

Вдобавок из-за потепления местами на пути попадаются большие лужи, отмечают жители Архангельска.

Аналогичной погодой природа порадовала сегодня и жителей Северодвинска. Некоторые местные жители уже успели и в этих условиях найти себе развлечение и прокатиться по ледяным дорогам на коньках, пишут в группе «Типичный Северодвинск».