Стартовали продажи в новом корпусе ЖК New Time

РСТИ (Росстройинвест)

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) вывел в продажу квартиры в корпусе 2.2 жилого комплекса New Time, который строится в Приморском районе.

Корпус высотой в 13 этажей включает 454 квартиры. Покупателям доступны различные варианты — от студий до четырехкомнатных площадью от 20,7 до 105,3 кв. м. Стоимость начинается от 2,2 млн рублей. Квартиры можно приобрести с отделкой или без нее.

Продажи ведутся в строгом соответствии с 214-ФЗ, но еще по старой схеме, без использования эскроу-счетов. Покупатели могут воспользоваться рассрочкой от застройщика и ипотекой. Корпус аккредитован ведущими банками. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на I квартал 2022 года.

New Time — жилой комплекс комфорт-класса, который строится в Приморском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Планерная и Глухарская. В состав проекта входят шесть 13-этажных жилых корпусов. На территории комплекса будут построены два детских сада и школа на 825 мест. Для автомобилистов предусмотрены четыре паркинга. Дворы будут свободны от машин, на придомовой территории обустроят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, в которых разместятся магазины, кафе и многое другое.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents