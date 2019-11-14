Водолазы шестой день работают в акватории Мойки, где нашли части тела убитой Анастасии Ещенко

На берегу Мойки у Почтамтского моста днем 14 ноября снова работают водолазы, таким образом, поисковая операция после убийства и расчленения аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко длится уже шестой день.

Сотрудников поисково-спасательной службы с водолазным снаряжением застал на набережной Мойки фотокорреспондент «Фонтанки». На вопросы журналиста ПССники устало отправили его в пресс-службу. В эти минуты к переправе подошел катер, в реку спустили длинную лестницу – видимо, работы продолжатся с минуты на минуту.

Напомним, 11 ноября у берега Екатерингофки нашли мешок с туловищем Анастасии Ещенко. Двумя сутками ранее из Мойки извлекли отчлененные ноги. Кисти нашли в рюкзаке доцента Олега Соколова, который упал в реку рано утром 9 ноября при попытке избавиться от улик.

Вчера стало известно, что выпускница исторического факультета СПбГУ была застрелена во сне — ей четырежды выстрелили в голову.



