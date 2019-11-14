Происшествия
Водолазы шестой день работают в акватории Мойки, где нашли части тела убитой Анастасии Ещенко
На берегу Мойки у Почтамтского моста днем 14 ноября снова работают водолазы, таким образом, поисковая операция после убийства и расчленения аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко длится уже шестой день.
Сотрудников поисково-спасательной службы с водолазным снаряжением застал на набережной Мойки фотокорреспондент «Фонтанки». На вопросы журналиста ПССники устало отправили его в пресс-службу. В эти минуты к переправе подошел катер, в реку спустили длинную лестницу – видимо, работы продолжатся с минуты на минуту.
Напомним, 11 ноября у берега Екатерингофки нашли мешок с туловищем Анастасии Ещенко. Двумя сутками ранее из Мойки извлекли отчлененные ноги. Кисти нашли в рюкзаке доцента Олега Соколова, который упал в реку рано утром 9 ноября при попытке избавиться от улик.
Вчера стало известно, что выпускница исторического факультета СПбГУ была застрелена во сне — ей четырежды выстрелили в голову.
Справка:
Вечером 13 ноября адвокат Соколова Александр Почуев сообщил «Фонтанке», что его подзащитный дал полные показания, «сожалея о содеянном», отменив своё предыдущее намерение воспользоваться 51 статьёй Конституции и не свидетельствовать против себя. На допросе присутствовали присланные главой СК Александром Бастрыкиным следователи из Москвы.
Соколов, следует из его же слов, убил Анастасию Ещенко 7 ноября, ещё через сутки он распилил тело и выбросил его по частям в Мойку, оставив дома голову, а в рюкзаке, с которым его выловили из реки, – кисти. Пара жила вместе несколько лет, Соколов заявил, что был намерен жениться, но девушка якобы изменилась и стала «чудовищем». Историка и знаменитого бонапартиста могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».