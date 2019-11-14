Происшествия
СК показал видео из колледжа, где студент открыл стрельбу
Следственный комитет опубликовал видео с работой сотрудников СК в колледже строительства и ЖКХ Благовещенска. На видео следователи осматривают место трагедии. Видны перевернутые парты, отстрелянные гильзы и следы крови на полу.
Напомним, студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из ружья по учащимся, убив одного и ранив троих. По информации местных СМИ, трое пострадавших прооперированы. 20-летний раненый студент находится в реанимации Городской клинической больницы города, двое 17-летних — в реанимации Детской клинической больницы.
Справка:
Студент четвертого курса колледжа пронес охотничье ружье в учебное заведение утром в четверг. Он открыл огонь по учащимся в аудитории, предварительно вытолкнув за дверь преподавательницу. Ранения получили трое, один студент был убит. На место прибыли полицейские, завязалась перестрелка, в которой нападавший отступил. Позже его нашли мертвым. Оружие оказалось зарегистрированным. По данным СМИ, речь идет о ружье Иж-81.
По факту возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.