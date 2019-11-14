СК показал видео из колледжа, где студент открыл стрельбу

Следственный комитет опубликовал видео с работой сотрудников СК в колледже строительства и ЖКХ Благовещенска. На видео следователи осматривают место трагедии. Видны перевернутые парты, отстрелянные гильзы и следы крови на полу.

Напомним, студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из ружья по учащимся, убив одного и ранив троих. По информации местных СМИ, трое пострадавших прооперированы. 20-летний раненый студент находится в реанимации Городской клинической больницы города, двое 17-летних — в реанимации Детской клинической больницы.



