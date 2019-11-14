Два рейса в Петербург задержаны в Архангельске из-за ледяного дождя

Рейсы 5N145 компании Smartavia и FV6304 «России» вылетят из архангельского аэропорта с задержкой из-за сложных погодных условий.

«Аэропорт закрыт из-за ледяного дождя. Все рейсы отложены до 13:00», – об этом 14 ноября «Фонтанке» рассказали в аэропорту Архангельска.

Судя по онлайн-табло, рейс Smartavia, который должен был отправиться в Петербург в 07:30 по местному времени, задержан до 13:10, а FV6304 «России» также перенесен на более позднее время. Смогут ли самолеты улететь после 13:00, пока неизвестно. В аэропорту отметили, что будут действовать «по ситуации».

Кроме того, ледяной дождь внес коррективы и в вылеты самолетов в Москву, Екатеринбург и Нарьян-Мар.



