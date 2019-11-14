Дорого, богато. Полицейские оставили «Соньку Золотую Ручку» без пары десятков браслетов

Жительнице Магаданской области пришлось расстаться с парой килограммов золотых украшений. Полицейские не поверили, что пару десятков браслетов на себе женщина носила просто для красоты.

Как сообщили 14 ноября в пресс-службе МВД РФ, на 187-м километре федеральной автодороги «Колыма» сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Чурапчинскому району совместно с инспекторами Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) остановили подозрительную машину. У пассажирки на руках красовались 24 золотых браслета. Как показала экспертиза, украшения оказались золотыми, вес потянул на 2,5 килограмма, а цена составила 7,5 миллиона рублей.

Как установили полицейские, жительница Магаданской области планировала вывезти и продать золото на юге России.

«Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



