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Строительство
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14.11.2019 11:42
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Setl Group наградили за активное строительство и лучший архитектурный проект

Setl Group наградили за активное строительство и лучший архитектурный проект

Setl Group

«Деловой Петербург» составил Рейтинг девелоперов и жилых проектов, вышедших на рынок с сентября прошлого года. Холдинг Setl Group стал лучшим сразу в двух номинациях: «Самая активная девелоперская компания по объемам строительства» и «За высокие показатели по объемам бизнеса в ипотечном сегменте».

Кроме того, жилой комплекс бизнес-класса Svetlana Park эксперты признали «Лучшим архитектурным проектом», а «Статус у Парка Победы» завоевал награду как «Лучший ЖК стандарт- и комфорт-класса».

«Деловой Петербург» ежегодно составляет рейтинг лучших компаний и проектов на основании мнений авторитетных экспертов. Как и в прошлом году, компетентное жюри признало Setl Group лидером сразу в нескольких номинациях. Так, холдинг объективно стал лидером в номинации «Самая активная девелоперская компания по объемам строительства». С начала года холдинг приступил к строительству 27 жилых корпусов, а их общая площадь составила 1 млн кв. м. По итогам 9 месяцев 2019 года продаваемая площадь объектов Setl Group, по которым получены разрешения на строительство, достигла 4,1 млн кв. м.

В рамках рейтинга жюри также отдельно отметило новые жилые комплексы компании Setl Group. 

Svetlana Park, ставший лучшим архитектурным проектом, возводится в Выборгском районе Петербурга, в шаговой доступности сразу от двух красивых парков: Удельного и Сосновки. Проект состоит из двух 10-этажных корпусов, спроектированных в классической форме каре, с уютными внутренними дворами, полностью закрытыми от машин, и подземным паркингом на 711 автомобилей. В качестве визуального решения выбрано сочетание стекла и навесного фасада из клинкерного кирпича благородных графитовых и шоколадных тонов.

Setl Group
Setl Group

Жилой комплекс «Статус у Парка Победы» возводится в престижном Московском районе, в шаговой доступности от парка. В составе проекта – три жилых дома, подземный паркинг на 930 машин и начальная школа с детским садом совокупно на 285 мест. В благоустроенных дворах разместятся комфортные зоны отдыха и полностью оборудованные детские площадки. Также на территории жилого комплекса предусмотрена большая спортивная зона со стадионом и площадкой для занятий спортом на открытом воздухе.

Setl Group
Setl Group

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Svetlana Park – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/svetlana-park/declarations

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

 

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