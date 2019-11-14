«Русская медиагруппа» подписала соглашение с Бегловым. Компания, конфликтующая с Крутым и Кобзоном, проведет концерты на Дворцовой

«Русская медиагруппа» подписала соглашение с правительством Петербурга. Церемонию 14 ноября на встрече в рамках Международного культурного форума в Главном Штабе Эрмитажа провели губернатор города Александр Беглов и председатель совета директоров ЗАО «Русская медиагруппа» Сергей Бунин.

Как сообщил «Фонтанке» Бунин, холдинг планирует проводить общегородские события, чтобы «культурная жизнь была насыщена не только классическими мероприятиями, связанными с историей и классическим искусством, но и имела лучшее из современной популярной культуры, музыки, творчества», и оказывать «ещё большую информационную поддержку». Имена конкретных исполнителей и даты ближайших концертов Бунин называть не стал, но сообщил, что общегородских мероприятий будет «серия». На вопрос, планирует ли холдинг в будущем привозить своих артистов, например, на Дворцовую площадь, он ответил утвердительно.

Александр Беглов был немногословен, пояснять детали сотрудничества не стал, но отметил, что, когда «в этом году отмечали 75 лет Полного освобождения от фашистской блокады, медиахолдинг сделал очень хороший подарок для города, для ветеранов»: «"Ледовый дворец", прекрасная концертная программа! Они собрали все предприятия, которые работали в блокаду в нашем городе», — сказал он.

Медиахолдинг «Русская медиагруппа», среди активов которого значатся «Русское Радио», «Радио Maximum» и другие станции, в 2015 году была продана ФГУП «Госконцерт» и с подачи продюсера Владимира Киселёва взяла курс на создание «патриотического медиахолдинга», который станет инкубатором «идеологически правильно настроенных артистов».





Против сделки публично высказывались культурные деятели, в том числе Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Тимати, Игорь Крутой и Стас Михайлов. Они писали письмо Владимиру Путину с просьбой не допустить «сомнительной сделки» и передачи акций «Русской медиагруппы» структуре продюсера и основателя фонда «Федерация» Владимира Киселёва. Сделка, тем не менее, состоялась.

Конфликт между «Русской медиагруппой» и продюсером и певцом Игорем Крутым, который сразу после смены владельцев снял свои работы с эфира, обострился в 2019 году. В августе, когда в Сочи проходила «Новая волна», там же организовали бесплатный фестиваль «Звезды Русского Радио». Игорь Крутой заявил, что таким образом Владимир Киселёв намеренно пытается сорвать его мероприятие. В сентябре на сайте холдинга «Русская медиагруппа» появился официальный ответ, авторы которого заявили, что бесплатные «концерты, которые проходили в Сочи — это лишь эпизод огромного марафона поддержки пропаганды российской культуры и музыки», правительственная поддержка — согласованная политика, и посоветовали «не разевать рот на чужой каравай».