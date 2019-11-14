В Сети набирает популярность видео спасения тверского кота-погорельца. Животное реанимировал пожарный

Видео спасения кота, надышавшегося угарным газом при пожаре в Московских казармах в Твери, набирает популярность в Сети. Пользователи восхищаются поступком пожарного, который вытащил и реанимировал бездыханное животное. Посты с записью спасения набирают тысячи лайков в социальных сетях.

На кадрах видно, как пожарный поливает кота водой, после чего прикладывает к мордочке кислородную маску. Через пять минут усатый пришел в себя, его положили отдыхать на диван, который вынесли из горящего дома жильцы.

Как 14 ноября пишет портал Tverlife.ru, спасителем оказался заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Тверской области Андрей Мейстер. Он участвовал в тушении жилого дома №122 во Дворе Пролетарки, известного как Московские казармы, который загорелся 12 ноября.

Из дома эвакуировали 30 жильцов и собаку, а позже, при обходе, пожарный заметил лежащего кота. В тверском управлении МЧС добавили, что сотрудник участвовал в ликвидации всех крупных пожаров в городе.



