Чемпионка мира по «волейболу сидя» осталась без протезов по вине бизнесмена. Он задержан

Член паралимпийской сборной России по волейболу доверилась бизнесмену Валерию Перевозникову и осталась без протезов. Об этом 14 ноября сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Имя пострадавшей спортсменки следователи не называют, однако в СМИ пишут, что речь идет о чемпионке мира и Европы по «волейболу сидя» 21-летней Елизавете Кунтсман.

По версии следствия, еще в апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке изготовить протезы ног. Для того чтобы их заказать, спортсменка взяла кредит в коммерческом банке на 5 млн рублей.

«По договоренности денежные средства были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам обвиняемый. Последний использовал денежные средства по своему усмотрению, при этом протезы девушка так и не получила», – говорится в сообщении СК.

Валерий Перевозников задержан, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в ближайшее время, уточнили следователи.



