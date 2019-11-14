МКБ представил новый функционал мобильного банка

ПАО МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) выпустил отдельную версию мобильного приложения для клиентов private banking и обновил функционал «МКБ Онлайн» для всех пользователей.

Теперь клиенты mkb private banking с картами премиального уровня смогут работать в приложении с особым оформлением. Изменения коснулись, в первую очередь, главного экрана и иконки приложения.

В мобильном банке также добавлена возможность подачи заявки на кредитную карту и получения решения дистанционно. Для этого нужно выбрать платежную систему и лимит карты, указать персональную информацию о себе и офис для доставки карты.

Также в обновленном приложении пользователи версии iOS смогут осуществлять переводы между картами любых банков в неавторизованной зоне. Функция актуальна для тех, кто хочет срочно сделать перевод, а данные для входа утеряны или забыты. Также ей могут воспользоваться лица, не являющиеся клиентами банка.

В интернет-банке «МКБ Онлайн» стало доступно создание автоплатежей на оплату штрафов, налогов и задолженностей. Для регулярной оплаты счетов, клиент может создать платеж в разделе «Автоплатежи», введя данные плательщика, карту для списания и установив предельную сумму для оплаты каждого счёта. Система автоматически отслеживает поступившие счета и оплачивает их, если сумма каждого не превышает установленную предельную сумму. Дополнительно можно выбрать день оплаты (в день поступления счета, последний день месяца, конкретное число месяца).

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