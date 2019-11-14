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14.11.2019 11:07
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МКБ представил новый функционал мобильного банка

МКБ представил новый функционал мобильного банка

ПАО МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) выпустил отдельную версию мобильного приложения для клиентов private banking и обновил функционал «МКБ Онлайн» для всех пользователей.

Теперь клиенты mkb private banking с картами премиального уровня смогут работать в приложении с особым оформлением. Изменения коснулись, в первую очередь, главного экрана и иконки приложения.

В мобильном банке также добавлена возможность подачи заявки на кредитную карту и получения решения дистанционно. Для этого нужно выбрать платежную систему и лимит карты, указать персональную информацию о себе и офис для доставки карты.

Также в обновленном приложении пользователи версии iOS смогут осуществлять переводы между картами любых банков в неавторизованной зоне. Функция актуальна для тех, кто хочет срочно сделать перевод, а данные для входа утеряны или забыты. Также ей могут воспользоваться лица, не являющиеся клиентами банка.

В интернет-банке «МКБ Онлайн» стало доступно создание автоплатежей на оплату штрафов, налогов и задолженностей. Для регулярной оплаты счетов, клиент может создать платеж в разделе «Автоплатежи», введя данные плательщика, карту для списания и установив предельную сумму для оплаты каждого счёта. Система автоматически отслеживает поступившие счета и оплачивает их, если сумма каждого не превышает установленную предельную сумму.  Дополнительно можно выбрать день оплаты (в день поступления счета, последний день месяца, конкретное число месяца).

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.

 

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