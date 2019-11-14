Зима приближается: у двух петербургских бизнесменов угнали снегоболотоходы

Приближение зимы породило спрос на снегоболотоходы в криминальном мире. Две штуки угнали у петербургских бизнесменов в Ленобласти.

По данным «Фонтанки», утром 13 ноября заявление в полицию Всеволожского района принес коммерческий директор компании, производящей медицинские приборы. 36-летний коммерсант из Петербурга рассказал, что сигнализация в его загородном доме в деревне Большие Пороги сработала накануне поздно вечером. Из гаража пропал снегоболотоход BRP Outlender 2015 года выпуска. Пропавшая техника стоила 1,3 млн руб.

А ближе к вечеру сотрудники Выборгского ОМВД опрашивали руководителя проекта петербургской строительной фирмы. Дорогостоящую технику той же марки увели с территории усадьбы в поселке Клеверное, КП «Береговая горка». Желтый снегоболотоход 2015 года стоит 1,1 млн руб.



