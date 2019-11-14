«Все трое живы». Врачи рассказали про состояние пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

Минздрав опроверг информацию о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже строительства и ЖКХ Благовещенска. Студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из ружья по учащимся, убив одного и ранив троих.

«Все трое прооперированы, все трое живы», – сообщили в Минздраве РИА Новости.

По информации «Амурской службы новостей», 20-летний пострадавший с множественными тяжелыми огнестрельными ранами успешно перенес операцию и сейчас находится в реанимации Городской клинической больницы города.

Двое 17-летних пострадавших находятся в реанимации Детской клинической больницы.



