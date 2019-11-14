Происшествия
«Все трое живы». Врачи рассказали про состояние пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска
Минздрав опроверг информацию о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже строительства и ЖКХ Благовещенска. Студент четвертого курса утром 14 ноября открыл огонь из ружья по учащимся, убив одного и ранив троих.
«Все трое прооперированы, все трое живы», – сообщили в Минздраве РИА Новости.
По информации «Амурской службы новостей», 20-летний пострадавший с множественными тяжелыми огнестрельными ранами успешно перенес операцию и сейчас находится в реанимации Городской клинической больницы города.
Двое 17-летних пострадавших находятся в реанимации Детской клинической больницы.
Справка:
Студент четвертого курса колледжа пронес охотничье ружье в учебное заведение утром в четверг. Он открыл огонь по учащимся в аудитории, предварительно вытолкнув за дверь преподавательницу. Ранения получили трое, один студент был убит. На место прибыли полицейские, завязалась перестрелка, в которой нападавший отступил. Позже его нашли мертвым. Оружие оказалось зарегистрированным. По данным СМИ, речь идет о ружье Иж-81.
По факту возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.