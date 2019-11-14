ЖК «Аквилон PARK» получил Золотой сертификат GREEN ZOOM

«Аквилон Инвест»

Жилой комплекс «Аквилон PARK», который возводит строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» в Новой Москве, получил золотой сертификат GREEN ZOOM – единственный отечественный стандарт, отмечающий самые экологичные и энергоэффективные проекты в России.

ЖК «Аквилон PARK» строится с применением внутренней разработки девелопера – стандарта качества 4Е (ergonomics, energy saving, ecology and economy), в основе которого лежат принципы эргономики, энергоэффективности, экологичности и экономии. Заложенные в проекте жилого комплекса технические и инженерные решения помогут будущим жителям сократить затраты на оплату коммунальных услуг до 25%.

В ходе оценки проекта эксперты GREEN ZOOM также отметили, что при строительстве ЖК «Аквилон PARK» применяются качественные, экологически безопасные материалы; предусмотрен погодозависимый график подачи тепла и применение энергосберегающего освещения; в квартирах будут установлены индивидуальные клапаны вентиляции и выполнена дополнительная шумоизоляция. Соответствие стандарту также достигается благодаря использованию энергосберегающей системе утепления дома «Термо-S», эргономичным планировкам «Разумные метры» и продуманным решениям в общественных пространствах.

«Аквилон Инвест»

Кроме того, в ЖК «Аквилон PARK» будет внедрена «умная» система управления домом «in-Home». Через специальное мобильное приложение жители смогут получать информацию о потребленных ресурсах и эффективно контролировать свой бюджет и время. В квартирах установят умные счетчики отопления, водоснабжения и электричества, а также датчики, защищающие от пожара и протечек, которые будут синхронизированы с системой «in-Home».

Напомним, ЖК «Аквилон PARK» строится в Коммунарке на Фитарёвской улице, в пешеходной доступности от новой станции метро. В составе проекта – жилой дом переменной этажности от 14 до 15 этажей с подземным паркингом и сити-боксами для индивидуального хранения вещей. На первом этаже разместятся коммерческие помещения под магазины и кафе. В комплексе представлен большой выбор планировок – от студий до четырехкомнатных квартир. На последнем этаже разместились варианты top-flat с высотой потолков 3 м. В квартирах установят увеличенные окна с подоконником на уровне 70 см, что улучшит освещенность жилых помещений. Во дворе жилого комплекса благоустроят небольшой парк с ландшафтным дизайном и зонами активного и спокойного отдыха. Для жителей организуют общественные пространства: развивающий детский клуб «Аквилон Kids» и тренажерный зал «Аквилон Fitness». После сдачи жилого комплекса объекты будут переданы в собственность жильцов.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Аквилон Park» – застройщик ООО «СтройНафта», проектная декларация размещена на сайте https://www.akvilon-invest.ru/objects