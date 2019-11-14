Внеочередное собрание псковских единороссов посвятят главе района, обматерившему полицейских

Псковские единороссы обсудят поведение главы Печорского района, обматерившего полицейских. Как пишет 14 ноября ТАСС, Дмитрию Сопотову посвятят внеочередное заседание президиума псковского регионального политсовета партии.

«Нам необходимо и его послушать, и посмотреть факты, и, конечно, обменяться мнениями с коллегами-однопартийцами. Мы как раз по этому вопросу будем собирать президиум», – пояснил изданию секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Напомним, накануне сообщалось о том, что проверкой происшествия занялось УМВД по Псковской области. Также служебную проверку назначил губернатор региона Михаил Ведерников.

Причем сам инцидент произошел еще в мае этого года. Недавно была опубликована его видеозапись. На ней глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов, являющийся также секретарем районного отделения «Единой России», оскорбляет полицейских, которые остановили выпившего водителя, оказавшегося товарищем и коллегой Сопотова. На видео глава района говорит, что его приятель выпил вместе с ним всего четыре стопки виски.



