Умка вернулся на канал Грибоедова

Подмыв на набережной канала Грибоедова, 80, вновь превратился в арт-инсталляцию. Убранный городскими службами медвежонок вернулся, теперь еще и с большим флагом.

«При создании инсталляции ни один камень набережной не пострадал», – заверил 14 ноября художник Loketski, вернув Умку на гору мешков в центре Петербурга.

На этот раз герой мультфильма утверждает, что «медведи тут не тонут». Ранее медвежонок задавался вопросом: «А наше солнце тоже акула проглотила?».





12 ноября арт-инсталляция продержалась всего несколько часов, после чего медвежонка убрали коммунальщики.