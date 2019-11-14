Умка вернулся на канал Грибоедова
Подмыв на набережной канала Грибоедова, 80, вновь превратился в арт-инсталляцию. Убранный городскими службами медвежонок вернулся, теперь еще и с большим флагом.
«При создании инсталляции ни один камень набережной не пострадал», – заверил 14 ноября художник Loketski, вернув Умку на гору мешков в центре Петербурга.
На этот раз герой мультфильма утверждает, что «медведи тут не тонут». Ранее медвежонок задавался вопросом: «А наше солнце тоже акула проглотила?».
12 ноября арт-инсталляция продержалась всего несколько часов, после чего медвежонка убрали коммунальщики.
Справка:
Большая дыра образовалась в гранитной облицовке набережной канала Грибоедова ещё в августе 2019 года. На многочисленные жалобы горожан обратили внимание в «Мостотресте» и применили экстренные меры, укрепив съехавшие блоки горой из сотен белоснежных мешков с пескоцементной смесью, которая должна застывать при контакте с водой. Издалека сооружение похоже на слежавшийся снег, что, вероятно, и вдохновило художника.