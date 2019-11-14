«Говорили и будем говорить». Трамп уговаривает Эрдогана отказаться от использования российских С-400

Президент США объявил о том, что власти двух стран обсудят заключенный Анкарой контракт на поставку российских комплексов.

«Мы говорим об этом постоянно. Мы говорили об этом сегодня. Мы будем говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию <...> Попросили своих заместителей немедленно поработать над решением проблемы C-400», – цитирует 14 ноября заявление Дональда Трампа издание Foreign Policy.

По его словам, в отношениях двух стран возникли «серьезные трудности». В ответ администрация Трампа разработала «обходной путь», который подразумевает отказ Турции от активации C-400. Это должно дать турецким военным возможность получить доступ к американскому вооружению.

В Вашингтоне вызывает беспокойство, что при поставке американских истребителей F-35 Турция получит данные об их функционировании. «Эта информация быстро дойдет до Москвы, которая участвует в обучении турецких вооруженных сил тому, как управлять ракетной системой», – пишет Foreign Policy.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция рассматривала возможность покупки американских систем Patriot, однако все упирается в выгодность предложения.



