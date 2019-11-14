В корпусе колледжа в Благовещенске, в котором студент расстреливал одногруппников, не было рамок металлодетектора

В корпусе благовещенского колледжа строительства и ЖКХ, в котором устроил стрельбу 19-летний студент, рамки металлодетектора не было. Об этом 14 ноября сообщил руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.

«Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания», – цитирует Белянского РИА Новости.

При этом, как выяснили «Открытые медиа» из данных системы госзакупок, за 10 дней до стрельбы колледж объявил закупку на новые системы контроля доступа.

Сигнализацию в учебном заведении за 745 тысяч рублей должно было смонтировать ИП Семенюк. Подрядчик должен был до конца 2019 года установить охранную систему сигнализации с выводом тревожного сигнала на вахту.





Студент четвертого курса колледжа пронес охотничье ружье в учебное заведение утром в четверг. Он открыл огонь по одногруппникам в аудитории, предварительно вытолкнув за дверь преподавательницу. Ранения получили трое, один студент был убит. На место прибыли полицейские, завязалась перестрелка, в которой нападавший отступил. Позже его нашли мертвым. Оружие оказалось зарегистрированным. По данным СМИ, речь идет о ружье Иж-81.

О причинах и обстоятельствах поступка юноши поступает противоречивая информация. Следственный комитет предостерег журналистов от распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшим, и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.