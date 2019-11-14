Школьники нашли скелет на берегу Муринского ручья

Скелет на дереве увидели школьники в Калининском районе Петербурга. Дети позвонили в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», днем 13 ноября в полицию позвонил 16-летний школьник. Он рассказал, что его одноклассники нашли скелет, висящий на дереве на берегу Муринского ручья. Сотрудники не стали принимать слова юноши как шутку и выехали на место, в районе улицы Руставели, 51. Там действительно нашли человеческие останки. Рядом была сумка с паспортом на имя 42-летнего петербуржца, который еще в июле ушел из дома и не вернулся. Его искали, в том числе с привлечением добровольцев организации «Лиза Алерт».



