Культурный форум добавил Петербургу пробок. Утром в городе на балл больше обычного

В четверг, 14 ноября, в Петербурге стартовал культурный форум, который продлится до 16 ноября. Без ограничений для движения и парковки не обошлось. А между тем этим утром в городе наблюдались 7-балльные пробки.

По данным «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность петербургских дорог утром 14 ноября оказалась на 1 балл больше, чем накануне и чем обычно. На Приморском проспекте в сторону центра были и вовсе 9-балльные пробки. Нехарактерно плотный для этого времени трафик наблюдался на проспекте и в обратном направлении: 6 баллов, хотя обычно нет и одного.

Также в числе самых загруженных улиц оказались проспект Маршала Жукова, Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе в направлении центра. Там наблюдалось 8 баллов. А самые длинные пробки скопились в девятом-десятом часу на КАД (9 километров от Рябовского шоссе до реки Оккервиль), проспекте Стачек (4,5 километра от проспекта Маршала Жукова до улицы Зенитчиков), Приморских шоссе и проспекте (4,3 километра от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского), Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице (4,2 километра от Бассейной улицы до Лиговского проспекта), а также Выборгской и Ушаковской набережных вместе с Приморским проспектом (3,9 километра от Кантемировского моста до Липовой аллеи).

Стартовавший в Петербурге культурный форум до 16 ноября перекрыл движение по Минскому переулку и улице Союза Печатников от набережной Крюкова канала до Минского переулка и до 17 ноября – по нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта. Кроме того, на ряде улиц парковка разрешена только для аккредитованного транспорта участников форума.

Помимо этого, в связи с прибытием гостей форума повышена и транспортная нагрузка на аэропорт Пулково. Вдобавок до 15 ноября из-за дорожных работ на въезде в зону «Прибытие» у централизованного пассажирского терминала ограничено движение на подъезде к терминалу.



