ФСБшник из Петербурга задержан в Мурманской области. Спецслужбы не признали в нём своего

Фейкового сотрудника Федеральной службы безопасности задержали в Мурманской области, сообщает пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти 14 ноября.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина зарабатывал на поддельном удостоверении сотрудника спецслужб. С помощью корочки помогал решать проблемы, действовал в Петербурге и Ленобласти. Но реальные сотрудники Федеральной службы безопасности коллегу в нём не увидели и задержали при очередном предъявлении фейкового документа.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Граждан, пострадавших от рук мужчины, просят сообщить об этом.



