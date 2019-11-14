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Происшествия
14.11.2019 10:33
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Наезд на стоящий грузовик и встречка: в Забайкалье в двух ДТП погибли 11 человек

Две крупные аварии произошли в Забайкальском крае. В первой, в ночь на 14 ноября, погибли четыре человека, и трое были ранены. Жертвами второй, утренней, стали семь человек, среди пострадавших беременная женщина.

Как сообщают краевые УМВД и ГУ МЧС, страшное ДТП произошло 14 ноября около 7 часов на федеральной автодороге Чита – Забайкальск, в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей Жипхоши. По предварительной версии, водитель микроавтобуса Hyundai Starex врезался в стоящий на мосту грузовик Shacman (по другим данным HOWO), затем от удара вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130. Груженый «Шакман», по данным полиции, остановился из-за неисправности, знак аварийной остановки на дороге был, аварийная световая сигнализация работала. (Об опасности наезда на стоящее транспортное средство «Фонтанка» писала вчера, публикуя большую подборку видео подобных ДТП на КАД.)

Водитель и пять пассажиров микроавтобуса скончались на месте, ещё один пассажир – при оказании медицинской помощи. Два человека госпитализированы с травмами. По предварительным данным, детей среди них нет. Трёх пострадавших извлекли спасатели, применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, и передали их сотрудникам скорой помощи. Также они достали тела шести погибших: двух мужчин и четырёх женщин, информирует сайт Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края. Среди пострадавших – молодая женщина на 13 неделе беременности, пишет «МК в Чите». Она госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Наезд на стоящий грузовик и встречка: в Забайкалье в двух ДТП погибли 11 человек


Микроавтобус «Хёндэ», по сведениям УМВД, зарегистрирован как легковое такси, разрешение на перевозку выдано в октябре министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Другое ДТП – с двумя легковушками. 13 ноября около 23 часов на трассе Агинск – Дульдурга, в одном километре от поселка Агинское, по предварительным данным, 47-летний водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и врезался в «Хонду Прелюд». Погибли водитель «Хонды» и три его пассажира, ещё один пассажир пострадал. Также госпитализированы водитель «Лексуса» и его пассажирка, женщина 1948 года рождения, сообщает УМВД.

Погибших и пострадавшего (все взрослые мужчины) из «Хонды» извлекли спасатели. Водитель «Лексуса» выбрался из машины самостоятельно.

depgopb.75.ru

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