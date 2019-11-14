В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

40-летний чемпион мира по тайскому боксу, уроженец Армении Ашот Болян погиб в Москве. Как сообщает 14 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его застрелили вечером накануне.

По данным издания, неизвестный выстрелил в Боляна вечером 13 ноября возле жилого дома по Нахимовскому проспекту. Спортсмен скончался на месте происшествия. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия.



