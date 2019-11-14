Как лететь с котом, чтобы всем было хорошо

В моей жизни очень много котов – не только моих, но и пока еще ничейных, потому что я отвечаю за пиар и сбор средств в проекте «Переноска Аэропорт Амстердам». Он изначально создан организационным консультантом из Амстердама Марией Пирсон, чтобы пристроить как можно больше российских бесхозных котов в Нидерланды и сопредельные страны Европы. Поэтому мои подопечные постоянно куда-то летят – и процесс изучен прекрасно. А значит – есть что сказать по скандалу с «Аэрофлотом» и котом Виктором.

Первое, что должен знать каждый, кто летит куда-то с домашним животным, – это требования к здоровью кота или кошки в пункте назначения (собак это тоже касается, между прочим). От владельца требуется, чтобы он заблаговременно узнал, какие прививки и документы потребуют в стране прилета. Например, в Израиль нужны очень непростые анализы на титры бешенства, а в ЕС достаточно прививки от бешенства не старше года и чипа. Подробную информацию можно получить в консульстве страны назначения.

Ну и не мешало бы для любого кота иметь ежегодные непросроченные (не старше месяцев 10 и не меньше месяца назад, если первый раз) прививки от основных кошачьих вирусов и ветеринарное свидетельство – лишним не будет. Кроме того, перед перелетом стоит поговорить с ветеринаром: можно ли вот этому конкретному животному лететь. Например, персидских котов или экзотов лучше в самолетах не возить.

Затем надо получить информацию о правилах перелета с котом у авиакомпаний, которые летают туда, куда нужно попасть, и выбрать наиболее удобную по этому признаку. Купить билет, созвониться или списаться с представителями компании и обговорить, на каких условиях кот полетит. Нельзя просто так, даже с билетом и всеми документами, прийти в аэропорт и сказать: везите нас немедленно! Кстати, в аэропорт надо будет приехать сильно заранее и оформить кота на рейс у стойки авиакомпании, предъявив все документы и доплатив некоторую сумму за перевозку.

Что же касается самого перелета, то удивительно, но факт: куда более спокойно и удобно котикам лететь в багаже. Это не значит, что переноску с котом засунут в ледяной отсек и забудут там на время перелета. В приличной авиакомпании – а для котов все должно быть лучшим, и авиакомпании тоже! – коты с чемоданами не летят. Для них есть отдельное помещение: теплое, сухое, тихое. В нем все клетки и переноски надежно закреплены. Перед полетом стоит напомнить бортпроводникам, что летит животное, и попросить проконтролировать обогрев – в том числе и сделать потеплее.

В отсеке для перевозки животных тепло и полумрак, там меньше шума, посторонних запахов и в целом более спокойная обстановка, чем в салоне. Те из многочисленных котов, которых мы переправляли вне салона, на выходе и ветконтроле по прилете спят и разве что лениво приоткрывают глаз, чтобы взглянуть, почему эти люди так смешно вокруг бегают. А вот коты, летевшие в салоне, в стрессе и пытаются рвать всех окружающих на мелкие лоскутки. Кроме того, в салоне от стресса кошка может всю дорогу орать: это и для котоперевозчика тяжко, и для окружающих. От стресса животное может отходить несколько дней.

Разумеется, все зависит от животного и от хозяина. Если кот привык к своему человеку и без него жизни себе не представляет, или хозяин кота ловит паническую атаку при одной мысли, как его котик там один, то, конечно, для общего спокойствия надо брать кота в салон. Но в общем случае в багажной части самолета котам уютнее, и стресс у них меньше.

Однако путешествие кота в балке – так называется отсек для перевозки животных – возможно только для прямых перелетов. Для перелетов с пересадкой, скорее всего, придется брать животное в салон.

Часто у меня бывает так, что пристраиваемый кот, которого я пиарю, в Москве. А хозяин, который на него "запал", живет далеко – например, в Петербурге. Но это не проблема: между двумя столицами регулярно ходят "Сапсаны", в которых несколько мест отведены специально для пассажиров с животными. Билет на спецместо стоит немного дороже, и обычно никаких документов у котовладельцев не спрашивают. На сайте РЖД сообщается, что для кота нужна клетка или контейнер (перевозка), которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. В марте этого года, например, нашел свое счастье в Петербурге рыжий кот Мандарин, которого в Москве никто не хотел забрать из приюта. А в Петербурге для него нашелся дом – и кот благополучно прибыл в культурную столицу, где на вокзале его встречали любящие хозяева. Им даже не пришлось ехать в Москву – нашелся добрый человек, который взял с собой кота.

В целом перевозка кошек, если они не особо нервные, а еще здоровые и социализированные, – это не страшно. Все мои подопечные, счет которых пошел уже на десятки, благополучно долетели до своих новых хозяев в Европе и в России.

Татьяна Сертун,

специально для "Фонтанки.ру"