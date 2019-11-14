Как лететь с котом, чтобы всем было хорошо

Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +4
$ 64.21р
70.68р
13:23 14.11.2019
Расширенный поиск

Особое мнение / Татьяна Сертун

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Олег Басилашвили
Автандил Микава
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Логинов
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владимир Яковлев
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Давид Адамия
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Денис Лебедев
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Грачева
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Кузнецова
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Николаев
Игорь Шушарин
Илья Гуревич
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Лейла Гучмазова
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Никита Ломагин
Никита Явейн
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Петр Яковлев
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Татьяна Сертун
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Филипп Кулин
Юлия Ауг
Юлия Гильмшина
Юлия Никитина
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Татьяна Сертун
14.11.2019 11:28
Печать

Как лететь с котом, чтобы всем было хорошо

В моей жизни очень много котов – не только моих, но и пока еще ничейных, потому что я отвечаю за пиар и сбор средств в проекте «Переноска Аэропорт Амстердам». Он изначально создан организационным консультантом из Амстердама Марией Пирсон, чтобы пристроить как можно больше российских бесхозных котов в Нидерланды и сопредельные страны Европы. Поэтому мои подопечные постоянно куда-то летят – и процесс изучен прекрасно. А значит – есть что сказать по скандалу с «Аэрофлотом» и котом Виктором.

Первое, что должен знать каждый, кто летит куда-то с домашним животным, – это требования к здоровью кота или кошки в пункте назначения (собак это тоже касается, между прочим). От владельца требуется, чтобы он заблаговременно узнал, какие прививки и документы потребуют в стране прилета. Например, в Израиль нужны очень непростые анализы на титры бешенства, а в ЕС достаточно прививки от бешенства не старше года и чипа. Подробную информацию можно получить в консульстве страны назначения.

Ну и не мешало бы для любого кота иметь ежегодные непросроченные (не старше месяцев 10 и не меньше месяца назад, если первый раз) прививки от основных кошачьих вирусов и ветеринарное свидетельство – лишним не будет. Кроме того, перед перелетом стоит поговорить с ветеринаром: можно ли вот этому конкретному животному лететь. Например, персидских котов или экзотов лучше в самолетах не возить.

Затем надо получить информацию о правилах перелета с котом у авиакомпаний, которые летают туда, куда нужно попасть, и выбрать наиболее удобную по этому признаку. Купить билет, созвониться или списаться с представителями компании и обговорить, на каких условиях кот полетит. Нельзя просто так, даже с билетом и всеми документами, прийти в аэропорт и сказать: везите нас немедленно! Кстати, в аэропорт надо будет приехать сильно заранее и оформить кота на рейс у стойки авиакомпании, предъявив все документы и доплатив некоторую сумму за перевозку.

Что же касается самого перелета, то удивительно, но факт: куда более спокойно и удобно котикам лететь в багаже. Это не значит, что переноску с котом засунут в ледяной отсек и забудут там на время перелета. В приличной авиакомпании – а для котов все должно быть лучшим, и авиакомпании тоже! – коты с чемоданами не летят. Для них есть отдельное помещение: теплое, сухое, тихое. В нем все клетки и переноски надежно закреплены. Перед полетом стоит напомнить бортпроводникам, что летит животное, и попросить проконтролировать обогрев – в том числе и сделать потеплее.

В отсеке для перевозки животных тепло и полумрак, там меньше шума, посторонних запахов и в целом более спокойная обстановка, чем в салоне. Те из многочисленных котов, которых мы переправляли вне салона, на выходе и ветконтроле по прилете спят и разве что лениво приоткрывают глаз, чтобы взглянуть, почему эти люди так смешно вокруг бегают. А вот коты, летевшие в салоне, в стрессе и пытаются рвать всех окружающих на мелкие лоскутки. Кроме того, в салоне от стресса кошка может всю дорогу орать: это и для котоперевозчика тяжко, и для окружающих. От стресса животное может отходить несколько дней. 

Разумеется, все зависит от животного и от хозяина. Если кот привык к своему человеку и без него жизни себе не представляет, или хозяин кота ловит паническую атаку при одной мысли, как его котик там один, то, конечно, для общего спокойствия надо брать кота в салон. Но в общем случае в багажной части самолета котам уютнее, и стресс у них меньше.

Однако путешествие кота в балке – так называется отсек для перевозки животных – возможно только для прямых перелетов. Для перелетов с пересадкой, скорее всего, придется брать животное в салон.

Часто у меня бывает так, что пристраиваемый кот, которого я пиарю, в Москве. А хозяин, который на него "запал", живет далеко – например, в Петербурге. Но это не проблема: между двумя столицами регулярно ходят "Сапсаны", в которых несколько мест отведены специально для пассажиров с животными. Билет на спецместо стоит немного дороже, и обычно никаких документов у котовладельцев не спрашивают. На сайте РЖД сообщается, что для кота нужна клетка или контейнер (перевозка), которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. В марте этого года, например, нашел свое счастье в Петербурге рыжий кот Мандарин, которого в Москве никто не хотел забрать из приюта. А в Петербурге для него нашелся дом – и кот благополучно прибыл в культурную столицу, где на вокзале его встречали любящие хозяева. Им даже не пришлось ехать в Москву – нашелся добрый человек, который взял с собой кота.

В целом перевозка кошек, если они не особо нервные, а еще здоровые и социализированные, – это не страшно. Все мои подопечные, счет которых пошел уже на десятки, благополучно долетели до своих новых хозяев в Европе и в России.

Татьяна Сертун,

специально для "Фонтанки.ру"

Справка:

Татьяна Сертун, "котоматерь всея Facebook", видный общественный деятель по организации спасения котов, попавших в тяжелые жизненные ситуации. Она известна еще с 2000 годов, когда основой для воспитания многих домашних питомцев был её текст "Мои коты не метят". Позднее она помогла многим котовладельцам и котам найти друг друга - где пиаром, где добрым советом.

Новости компаний
Setl City
14.11.2019 12:41

Setl Group сдал 8 корпус ЖК «Солнечный город»

Setl Group сдал 8 корпус жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Дом расположен в глубине квартала по адресу ул. Летчика Лихолетова, д. 14, к. 2-4. Под корпусом находится современный подземный паркинг площадью более 10 тыс. кв. метров.
РСТИ (Росстройинвест)
14.11.2019 12:04

Стартовали продажи в новом корпусе ЖК New Time

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) вывел в продажу квартиры в корпусе 2.2 жилого комплекса New Time, который строится в Приморском районе.
Setl Group
14.11.2019 11:42

Setl Group наградили за активное строительство и лучший архитектурный проект

«Деловой Петербург» составил Рейтинг девелоперов и жилых проектов, вышедших на рынок с сентября прошлого года. Холдинг Setl Group стал лучшим сразу в двух номинациях: «Самая активная девелоперская компания по объемам строительства» и «За высокие показатели по объемам бизнеса в ипотечном сегменте».
ПАО МКБ
14.11.2019 11:07

МКБ представил новый функционал мобильного банка

Московский кредитный банк (МКБ) выпустил отдельную версию мобильного приложения для клиентов private banking и обновил функционал «МКБ Онлайн» для всех пользователей.
«Аквилон Инвест»
14.11.2019 10:49

ЖК «Аквилон PARK» получил Золотой сертификат GREEN ZOOM

Жилой комплекс «Аквилон PARK», который возводит строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» в Новой Москве, получил золотой сертификат GREEN ZOOM – единственный отечественный стандарт, отмечающий самые экологичные и энергоэффективные проекты в России.
АО "Солид Банк"
14.11.2019 09:00

Солид Банк снизил ставки по кредитам

Солид Банк предлагает потребительский кредит на любые цели «Кредит под залог» теперь по ставке от 12,5% годовых.
Предоставлено АО «Альфа-Банк»
13.11.2019 16:58

Юлия Михайлова назначена руководителем Департамента управления сетью Альфа-Банка

В новой должности Юлия Михайлова будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети отделений Банка.
ГК «Полис Групп»
13.11.2019 16:15

В школе на 1175 мест в ЖК «Краски лета» смонтировали футбольное поле

Строительство школы на 1175 мест в составе ЖК «Краски лета» в Мурино находится в высокой готовности. В настоящее время на объекте завершены фасадные работы, устройство кровли, ведется внутренняя отделка помещений.
предоставлено Группой ЦДС
13.11.2019 15:57

Объявлен шорт-лист конкурса «АРХпроект-2019»

Стали известны финалисты Всероссийского Архитектурного студенческого конкурса «АРХпроект-2019», организованного Группой ЦДС при поддержке журнала «Проект Балтия». Авторы тридцати лучших работ прошли во второй этап конкурса.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.11.2019 13:05

Банк «Санкт-Петербург» внедрил автоматическую оплату счетов в интернет и мобильном банке

В интернет-банке и мобильном приложении Банка «Санкт-Петербург» теперь можно оформлять подписки на счета и оплачивать их автоматически. Достаточно, чтобы на счете в нужное время была нужная сумма – и все действия по оплате возьмет на себя банк.
Setl City
13.11.2019 12:33

Setl Group высадил липы и кизильник в ЖК «Солнечный город»

Setl Group дополнительно благоустроил территорию первых очередей жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе города. Девелопер высадил липы, сирень и кизильник с внешней стороны фасадов зданий.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.11.2019 12:25

Банк «Санкт-Петербург» открывают сезон подарков

Стартовала совместная акция платежной системы «Мир» и Банка «Санкт-Петербург» – «Открывайте сезон с картой «Мир!»*.