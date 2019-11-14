СК раскрыл причину катастрофы Boeing 737-500 в Казани. За штурвалом был неопытный пилот с поддельным удостоверением

За штурвалом разбившегося в Казани шесть лет назад Boeing 737-500 был пилот с поддельным удостоверением, который не имел необходимых навыков управления. Следственный комитет 14 ноября сообщил о причинах катастрофы самолета авиакомпании «Татарстан», в которой погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа.

По данным СК, установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Как следует из материалов уголовного дела, 17 ноября 2013 года, выполняя рейс из Москвы в Казань, Салихов при посадке ввел самолёт в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов допустил крушение воздушного судна. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и к пассажирским перевозкам был допущен с поддельными документами.

«Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя генерального директора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации. В свою очередь Шавкат Умаров, являясь руководителем Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации Салихова», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что замдиректора и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна.





Так с марта 2012 года Салихов оказался за штурвалом и начал возить пассажиров.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. На основании собранных доказательств Портнову и Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.