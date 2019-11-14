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Происшествия
14.11.2019 09:48
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Бомбический отец. Петербуржец собрался за ребёнком в садик с гранатой и автоматом

Взрывной характер отца из Петербурга «наградил» его уголовным делом. Горожанин наметил поездку в детский сад и вооружился. Игрушечные граната и автомат от ответственности его не спасли.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, накануне около 11 утра на номер 112 позвонил 39-летний житель Колпино и сообщил, что в детском саду в посёлке Вырица Гатчинского района ему якобы не дают увидеться с отпрыском. Поэтому папаша вооружился гранатой и автоматом и приготовился к наступлению.

Через два часа петербуржец приехал на такси к отделу полиции в Гатчине, где был задержан. На заднем сиденье автомобиля нашли автомат и гранату времён Великой Отечественной войны. Но при ближайшем рассмотрении оружие оказалось муляжом.

Взрывотехники также осмотрели территорию детского сада «Малыш» в Вырице, опасных предметов не нашли. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

 


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