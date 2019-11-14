На ремонтируемом участке КАД фура плавно прокатилась по отбойнику «на камеру»

Пробка длиной 5,5 километра образовалась на востоке КАД в 7:09 утра. Сервис «Яндекса» сообщил о ней как о самой длинной пробке для данного времени суток за всю последнюю неделю – от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе.

Эта пробка прописалась здесь несколько дней назад, с началом дорожных работ. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» до 20 ноября ликвидирует колейность в третьей полосе на участке с 41-го по 50-й километр внутреннего кольца. Перекрыты третья и четвёртая полосы.

К ограничению сегодня рано утром добавилось ДТП. В 6:21 фура плавно ушла в отбойник, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вероятно, причиной стал не сон за рулём, а неисправность (видно, как загораются стоп-сигналы), например отказавшие тормоза, предполагают в комментариях.



