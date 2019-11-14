В Купчино у драгдилера с биографией наркотик выносили в ведре

Наркотики ведрами, можно сказать, выносили из квартиры в Купчино. А привело в самую обычную петербургскую многоэтажку задержание в Петергофе. У остановленного дилера нашли порошок, которого бы хватило на три десятка человек.

Как стало известно «Фонтанке», утром 12 ноября на железнодорожном вокзале станции Новый Петергоф появился мужчина, за которым незаметно наблюдали. Когда он покинул территорию вокзала и вышел на улицу, вместо ожидаемых клиентов к нему подошли наркополицейские и попросили пройти с ними. В кармане куртки 44-летнего жителя Купчино оказались 29 свертков с синтетическим наркотиком.

На следующий день с обыском пришли в квартиру дельца — обычную панельную многоэтажку на Малой Балканской улице, 58. Там нашли более 150 г белого вещества, пятилитровое ведро, наполненное наркотиком растительного происхождения. О том, что все это заготовленное — не для себя, говорили упаковочный материал и электронные весы.

Задержанный впервые познакомился с местами не столь отдаленными в 1991 году, когда сел за кражу. А всего имеет 7 судимостей. Кроме имущественных преступлений, со временем в «анамнезе» появились наркотики.





Напомним, вчера ФСБ сообщила об изъятии 440 кг наркотиков у интернет-торговцев. Запрещенные вещества возили по всей России из Петербурга и Москвы.

А ведра с наркотиками для Петербурга уже не эксклюзив — в августе в центре города задержали жительницу Великого Новгорода, в багажнике машины которой нашли несколько ведер с зельем.