В Крыму в воздух поднимут беспилотники для поиска девочки пяти лет. Ребёнок бесследно исчез из квартиры

Девочку пяти лет ищут правоохранительные органы, спасатели и волонтеры на севере Крыма 14 ноября. В воздух планируют поднять два беспилотника.

Ребенок пропал 12 ноября из квартиры в селе Кропоткино. Отец девочки уехал по делам, а вернувшись, не нашел ребенка дома. Следов взлома не обнаружили, сообщает РИА Новости.

МВД по Республике Крым опубликовало ориентировку о пропавшей без вести девочке, которая ушла из дома в неизвестном направлении. На вид ей 6 лет, рост – 100-110 см, худощавое телосложение, лицо овальное. Ребенок был одет в розовую болоньевую куртку и розовые ботинки.

В поисках участвуют около 200 человек. На полуостров выехали волонтеры из Ставропольского края и Ростовской области.





«Прибыли беспилотная авиация и ребята из Краснодарского края. Пока планируются два квадрокоптера к запуску», — сообщил ТАСС представитель добровольческого отряда «Liza Alert Крым».

СК возбудил дело по п. «в», ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). В ведомстве пояснили, что возбуждение дела по статье об убийстве — обычная практика, если есть основания полагать, что против ребенка могли совершить преступление.