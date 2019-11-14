Приморский перекрыла коммунальная авария. Петербуржцы начинают рабочий день в пробках

Причиной утреннего коллапса на Приморском проспекте стал прорыв трубы с холодной водой. Из-за коммунальной неприятности транспорт встал в очередь.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, около 6:30 на Приморском проспекте вылилась на поверхность холодная вода. Течь дала труба диаметром 400 мм. Сейчас рабочие локализуют вытекание, завершить процесс планируется к 9:30.

На время ремонта движение транспорта по Приморскому проспекту ограничено, из-за чего собираются длинные очереди автомобилей. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы образовались на Ушаковской набережной, также стоят Ушаковский мост и Торжковская улица.



