В Бурятии муж подорвал гранату во время ссоры с женой. В больнице оказались оба

Семейный конфликт уложил на больничные койки супругов в Бурятии. Муж в пылу ссоры взорвал в квартире нечто, похожее на гранату.

Ссора произошла в одном из домов в городе Кяхта утром 14 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. 27-летний ранее судимый мужчина угрожал избить свою избранницу, а в качестве аргумента показывал ей боеприпас. Женщина позвонила в полицию и попросила помощи, но до прибытия стражей порядка предмет сдетонировал. По данным местных СМИ, речь идет о гранате РГД-5.

Взрывной волной в квартире выбило окна, а супруги получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.



