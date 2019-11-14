В квартире на Обводном канале нашли мёртвого младенца. Его мать погибла двумя днями ранее

Две трагедии произошли в одной семье в Московском районе Петербурга. Местный житель лишился возлюбленной и только что родившегося ребёнка.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 14 ноября, накануне около шести утра скорую вызывали в квартиру на набережной Обводного канала. Медики зафиксировали смерть новорождённой девочки. На теле ребёнка, который прожил чуть более двух недель, следов насилия не увидели.

В трёхкомнатной квартире проживает 30-летний отец малышки вместе со своими родителями. Мать погибшей девочки скончалась 11 ноября. 21-летнюю пациентку с острым аппендицитом доставили в Мариинскую больницу, медики помочь ей не смогли — она умерла от перитонита.

Согласно картотеке Московского районного суда, отец малышки осуждался за незаконный оборот наркотиков в июле прошлого года.



