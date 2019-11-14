«Пропускаем мигалки»: у Чёрной речки коллапс, Приморский перекрыт

В Приморском районе Петербурга, где по утрам всегда плотно, утром 14 ноября возник аномальный коллапс. Основная причина – перекрытие Приморского проспекта в сторону Лахты после Ушаковского моста.

Хотя на «Яндекс.Картах» есть отметка о ДТП, очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что аварии нет. В «разговорчиках» навигатора автомобилисты отмечают, что приходится пропускать автомобили с «мигалками». Вместе с тем сообщается и об аварийных работах. «Пожарные, аварийки, ДПС. ДТП нет, – отмечают в группе. – Там перекрыт участок метров 10 стоят аварийка и пожарная, воду качают».

Уже в 7:51 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «Неожиданно плотное движение» на Приморском проспекте из центра – 6 баллов, что на 6 баллов выше обычного. Стоят не только Приморский проспект и Ушаковская набережная, но и улицы, ведущие к ним с севера: Торжковская, Коломяжский («красный» начиная от Королёва) и Богатырский, Торфяная дорога, Планерная. В обратную сторону на Приморском шоссе, проспекте и на Савушкина тоже очень плотно.





Сегодня в Петербурге открывается крупное международное мероприятие – культурный форум. Он пройдёт с 14 по 16 ноября на разных площадках. Кроме того, продолжаются XII Петербургский международный инновационный форум и XXIII Международный форум «Российский промышленник» в «Экспофоруме».