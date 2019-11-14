Звериная жестокость. В пригороде Петербурга прохожего едва не убили за дешевый смартфон и одежду

Полиция Красногвардейского района Петербурга раскрыла разбойное нападение на прохожего. Человека жестоко избили и изранили ножом ради копеечной выгоды. Задержаны четверо, только один из них совершеннолетний.

Как сообщает 14 ноября ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 38-летнего гражданина Узбекистана доставили в тяжелом состоянии в больницу поздно вечером 11 числа. Мужчине распылили в лицо газовый баллончик, несколько раз ударили ножом и избили ногами. А все ради недорогого смартфона «Самсунг», рюкзака с его содержимым, да одеждой. Общий ущерб не дотянул даже до 8 тысяч рублей. Гораздо серьезнее оказались ранения грудной клетки, ягодиц и поясницы, они вызвали массивную кровопотерю.

К утру сегодняшнего дня в полицию доставили четверо жителей Всеволожска и его окрестностей, которые изобличены в том, что вечером 11 ноября (между семью и десятью часами) подстерегли мужчину у железнодорожной станции Пост Ковалёво и совершили то, что описывалось выше.

Удары ножом, как считает следствие, наносил второкурсник колледжа индустриализации городского хозяйства, ему 17 лет. В числе его подельников только один оказался совершеннолетний — четверокурсник Агропромышленного техникума 2000 года рождения. Еще один — восьмиклассник школы во Всеволожске. Последний, 16-летний, нигде не мучится и не работает. У них нашли все вещи избитого. Полиция полагает, что молодые люди не единожды нападали на прохожих, другие возможные эпизоды устанавливаются.



